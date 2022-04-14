У Миколаєві третій день немає водопостачання, відремонтують сьогодні чи завтра

У Миколаєві третій день відсутнє водопостачання.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Працівники підприємства "Миколаївводоканал" роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити водопостачання. Вони вже усунули проблему з електромережею і перевели насоси на резервну лінію, але паралельно виникли інші технічні збої. Для вирішення проблеми їм потрібен ще мінімум четвер, максимум - п’ятниця", - написав мер у телеграмі.

Він попросив всіх із розумінням поставитись до ситуації і зберігати спокій.

Водопостачання в місті було припинене у вівторок. Спочатку повідомлялося, що на ремонт знадобиться не більше ніж доба.

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Нагадаємо, у Миколаєві збитки від обстрілів російськими загарбниками житлових кварталів та соцоб’єктів склали понад 110 млн грн. Пошкоджено 3 об'єкти соціального захисту на 1 млн грн, 5 закладів охорони здоров'я на понад 4 млн грн, 46 об'єктів освіти на понад 20 млн грн, 5 закладів фізкультури та спорту на 5,5 млн грн і таке інше.