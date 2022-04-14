У Миколаєві третій день немає водопостачання, відремонтують сьогодні чи завтра
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Працівники підприємства "Миколаївводоканал" роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити водопостачання. Вони вже усунули проблему з електромережею і перевели насоси на резервну лінію, але паралельно виникли інші технічні збої. Для вирішення проблеми їм потрібен ще мінімум четвер, максимум - п’ятниця", - написав мер у телеграмі.
Він попросив всіх із розумінням поставитись до ситуації і зберігати спокій.
Водопостачання в місті було припинене у вівторок. Спочатку повідомлялося, що на ремонт знадобиться не більше ніж доба.
Нагадаємо, у Миколаєві збитки від обстрілів російськими загарбниками житлових кварталів та соцоб’єктів склали понад 110 млн грн. Пошкоджено 3 об'єкти соціального захисту на 1 млн грн, 5 закладів охорони здоров'я на понад 4 млн грн, 46 об'єктів освіти на понад 20 млн грн, 5 закладів фізкультури та спорту на 5,5 млн грн і таке інше.