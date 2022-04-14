В Естонії різко зросла кількість росіян, які хочуть отримати громадянство

З початку війни в Україні громадяни Російської Федерації подали втричі більше клопотань про надання громадянства Естонської Республіки порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

З 24 лютого бажання отримати громадянство Естонії висловили 113 нинішніх громадянина РФ. Це втричі більше, ніж за той же період 2021 року.

Загалом у 2022 році Департамент поліції та прикордонної охорони отримав клопотання про громадянство Естонської Республіки від 285 іноземців. Понад половину з них, 151 клопотання, було подано громадянами РФ. Порівняно з тим самим періодом минулого року кількість клопотань про громадянство Естонії зросла на 20%. Цього року клопотання про громадянство також подали 104 особи, які не мають певного громадянства, 12 громадян України та четверо громадян Республіки Білорусь.

Минулого року набули або відновили громадянство Естонії 1029 осіб, серед них було 639 осіб без певного громадянства та 296 колишніх громадян РФ.

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"Більше половини нових громадян Естонії не мали раніше певного громадянства, і наш департамент радий, що так багато постійних жителів Естонії зробили свій вибір на користь громадянства Естонії. Громадянство Естонії дає людям більше прав та можливостей та відчиняє нові двері", - сказала головний експерт бюро ідентитету та статусів Департаменту поліції та прикордонної охорони Марина Кадак.