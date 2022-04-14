Сьогодні в Україні працюватимуть 9 гуманітарних коридорів. ПЕРЕЛІК
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14 квітня 2022 року погоджено 9 гуманітарних коридорів.
Про це повідомляє Ірина Верещук, як інформує Цензор.НЕТ.
- З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
- Сєверодонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
- Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
- Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
- с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
- Рубіжне – Бахмут.
Окремо повідомляється, що гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.