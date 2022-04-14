Сьогодні в Україні працюватимуть 9 гуманітарних коридорів. ПЕРЕЛІК

14 квітня 2022 року погоджено 9 гуманітарних коридорів.

Про це повідомляє Ірина Верещук, як інформує Цензор.НЕТ.

З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.

Сєверодонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).

с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне – Бахмут.

Окремо повідомляється, що гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.

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