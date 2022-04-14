Суд арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна сім’ї Медведчуків. Серед них квартири, будинки, яхта, автівки, - ДБР

13 квітня Личаківський районний суд Львова за поданням Державного бюро розслідувань арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

" Серед арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта. Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина. Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора через суд уже арештували яхту та інше нерухоме майно Медведчука.", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, народного депутата, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. 18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта. А Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід - тримання під вартою.

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