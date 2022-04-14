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Суд арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна сім’ї Медведчуків. Серед них квартири, будинки, яхта, автівки, - ДБР

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медведчук,марченко
13 квітня Личаківський районний суд Львова за поданням Державного бюро розслідувань арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

" Серед арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта. Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина. Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора через суд уже арештували яхту та інше нерухоме майно Медведчука.", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, народного депутата, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. 18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта. А Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід - тримання під вартою.

Також дивіться: Медведчук заарештований. ФОТО

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Топ коментарі

  • Dima30
    житло віддайте родинам з дітьми, які втратили свої будинки..
  • Сергій Матвієнко b61c3773
    О, как хорошо путин оплачивал предателей Украины.

    Думаю у Рабиновича там тоже много имущества. И у Червоненка, Спивака, Мураева.

    У шария вообще полно имущества в испании.
  • крымский антиватник
    или семьям погибших воинов.
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