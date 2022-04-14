В Росії вдаються до незаконного "всиновлення" вивезених з України дітей, - МЗС

Міносвіти РФ хоче підписати з російськими окупаційними адміністраціями у Донецькій та Луганській областях "угоди", які б дозволили передавати незаконно депортованих з території України дітей-сиріт в російські сім’ї.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти продовжують, в порушення міжнародного права, вдаватися до неприпустимих дій – незаконного та насильницького переміщення громадян України, зокрема дітей, у т.ч. дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, батьки яких загинули внаслідок військової агресії Росії, через державний кордони нашої держави на територію Росії", - йдеться в заяві.

Загрозу незаконного усиновлення українських дітей громадянами Росії в МЗС назвали "кричущою".

"Фактично Росія в порушення міжнародного гуманітарного права та елементарних стандартів людяності займається організованим на державному рівні викраденням дітей і руйнуванням майбутнього української нації", - зазначили у міністерстві.

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Ці дії можуть кваліфікуватися як викрадення, додали в МЗС.

Міністерство звертається до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Спеціальних представників Генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктів та з питань насильства щодо дітей вжити невідкладних заходів задля повернення українських дітей на територію нашої держави.