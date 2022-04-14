Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,9 тис. осіб, 160 літаків, 144 гелікоптери, 753 танки і 1 968 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19,8 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 орієнтовно склали: особового складу - близько 19900 осіб, танків ‒ 753 од, бойових броньованих машин ‒ 1968 од, артилерійських систем – 366 од, РСЗВ - 122 од, засоби ППО - 64 од, Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група ССО України підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму. ФОТОрепортаж літаків – 160 од, гелікоптерів – 144 од, автомобільної техніки - 1437 од, кораблі /катери - 7 од, цистерн з ПММ - 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134. Спеціальна техніка - 25. Пускові установки ОТРК/ТРК - 4. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Автор: Степан Гутник