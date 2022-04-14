Новини

Російських авторів можуть прибрати зі шкільного курсу зарубіжної літератури

6 135103
школа,вб,дніпропетровщина
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляє, що відомство створило робочу групу для оцінки необхідності наявності творів російських авторів у курсі "Зарубіжна література".

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону у четвер вранці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У рамках такої агресії, яку здійснила Російська Федерація на землю України, на суверенну територію України, якийсь російський наратив, якийсь наратив приналежності до чогось російського викликає внутрішнє обурення та агресію в українців", - сказав Шкарлет.

За його словами, це пов'язано з тим, що дуже багато людей загинули, дуже завдано руйнувань, і майже кожного українця торкнулася війна.

"Тому минулого тижня ми в рамках дисципліни "Зарубіжна література" зібрали робочу групу з наших спеціалістів, які чітко оцінять необхідність присутності творів російських авторів", – заявив він.

Читайте: Окупанти збираються відкрити єдину вцілілу школу Маріуполя: навчатимуть за російською програмою

Водночас, міністр зазначив, що необхідно підходити вибірково до цього процесу.

"Дуже глибоко переглянемо всі твори, які до цього часу були рекомендовані в курсі "Зарубіжна література" і дуже критично поставимося до змісту цього предмета", - підсумував міністр.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Paul Foxen
    або прибрати взагалі, або залишити в факультативній форме, по бажанню. бо це сміття літературне, яке відбирає час від реально корисної світової. коли я вчився в школі в кінці 90х, та до 2009, в нас була російська мова 1 година на тиждень. я вважаю що цього достатньо, щоб можна було допитувати полонених кацапів
    а література тільки маскує їх нелюдську звірячу сутність, вся їх література - це зброя
  • mrSmith
    Можуть?!
    Це лайно потрібно прибрати!
    Повинна бути стіна вербальна та невербальна: ніяких відносин з агресором, повна заборона на в'їзд кацапів на теритирію України!
    Кацапія ворог і на цьому потрібно кожень день наголошувати!
    Ніяких «стільки часу пройшло», «було багато помилок», та іншої демагогії!
    Горбатого могила виправить, але стосовно кацапів, я і тут маю сумнів.
  • Valter Valter
    Давно пора. Вы бы еще труды Геббельса детям в головы вбивали
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини