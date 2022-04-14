Росія планувала захоплення України під виглядом стратегічних військових навчань, вони отримували чіткі завдання, - українська розвідка. ДОКУМЕНТ
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Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю України.
Як інформує Цензор.НЕТ, документ здобули та орублікували у ГУР МО України.
Зокрема угруповання російських військ "Центр", яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва. Про це йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу.
З документом ознайомитись можна за посиланням. В документі визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.