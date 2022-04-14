Новини

Росія планувала захоплення України під виглядом стратегічних військових навчань, вони отримували чіткі завдання, - українська розвідка. ДОКУМЕНТ

27 78053
розвідка
Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю України.

Як інформує Цензор.НЕТ, документ здобули та орублікували у ГУР МО України.

Зокрема угруповання російських військ "Центр", яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва. Про це йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу.

З документом ознайомитись можна за посиланням. В документі визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомі патріоти в Мелітополі ліквідували вже понад 70 окупантів, серед них були "кадирівці", - розвідка

Топ коментарі

  • YU ST
    "МОСКВА". ФІНІШ.
    1. "Байрактар" пошкодив РЛС системи ПВО "Форт", після чого крейсер став практично уразливим проти ПКР "Нептун".
    2. Отримав дві ракети в лівий борт.
    3. Здетонували боєзапаси.
    4. В 1:05 подав сигнал SOS.
    5. О 2:05 ліг на лівий борт і затонув.
    6. 50 моряків врятували турки.
    7.Кількість врятованих своїми(якщо є, наразі невідома)
    Слава Україні!!!
  • Перехватчик
  • Paul Foxen
    Скажи как дядя ведь не даром, Москва спалена Байрактаром и Нептуном, на корм креветкам отдана
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини