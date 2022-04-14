"Забагато уваги Україні": глава ВООЗ Гебреєсус звинуватив світ у расизмі
За словами Гебреєсуса, лише мала частина допомоги, наданої Україні, була приділена іншим гуманітарним кризам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
При цьому Гебреєсус визнав допомогу Україні "дуже важливою", тому що вона "впливає на весь світ".
Водночас глава ВООЗ зазначив, що кризи тривають в Ефіопії, Ємені, Афганістані та Сирії, але вони не викликають такої ж стурбованості світової спільноти, як війна в Україні.
"Я не знаю, чи справді світ приділяє однакову увагу чорним і білим життям. Мені потрібно бути прямолінійним та чесним, що світ не ставиться до людської раси однаково. Деякі рівніші за інших. І коли я говорю це, мені боляче. Бо я це бачу. Це дуже важко прийняти, але це відбувається", - заявив Гебреєсус.
За словами Гебреєсуса, який сам родом з Ефіопії, за підрахунками ООН, для ефіопського регіону потрібно 100 вантажівок із життєво важливими гуманітарними вантажами на день.
Збройні зіткнення між урядом Ефіопії та тиграйськими повстанцями тривають з початку листопада 2020 року.
Внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, у тому числі мирні жителі, тоді як мільйони людей потребують гуманітарної допомоги, а федеральний уряд звинувачується у перешкоджанні зусиллям з надання допомоги.
Усі протиборчі сторони нібито здійснювали позасудові страти та застосовували сексуальне насильство.