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Кількість жертв обстрілу вокзалу в Краматорську зросла до 59: у лікарні померли дві дитини, - міськрада

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краматорськ
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська зросла до 59 осіб - у лікарні померли дві дитини.

Про це у Телеграмі повідомила Краматорська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу м. Краматорська збільшилася до 7. В лікарні померли ще дві дитини…Таким чином, загальна кількість людей, які загинули унаслідок обстрілу росіянами залізничної станції "Краматорськ" збільшилась до 59 осіб", - йдеться у дописі.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Болунгарвік Віталій
    ось така вона братська любов від лаптеногих- це гріх але я напишу- щоб ви потвори всі там повиздихували- за кожну крапельку крові та сліз відповісте виродки-
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Немає навіть слів...
  • Андрій Тепаненко
    моськовія звільняє Донбас від "народа донбасса", то кого ж вона там зхищає?
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