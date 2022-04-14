Кількість жертв обстрілу вокзалу в Краматорську зросла до 59: у лікарні померли дві дитини, - міськрада

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська зросла до 59 осіб - у лікарні померли дві дитини.

Про це у Телеграмі повідомила Краматорська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу м. Краматорська збільшилася до 7. В лікарні померли ще дві дитини…Таким чином, загальна кількість людей, які загинули унаслідок обстрілу росіянами залізничної станції "Краматорськ" збільшилась до 59 осіб", - йдеться у дописі.

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