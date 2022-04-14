Виведення з ладу крейсера "Москва" зменшило сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ з 72 до 56, - журналіст Клименко
Про це в Фейсбуці повідомляє журналіст, керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Після того, як ракетний крейсер "Москва" з 16-ма крилатими ракетами виведено з ладу, сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ, що перебувають наразі в Чорному морі зменшився з 72 до 56. (Зауважиммо, що на ркр "Москва" немає ракет "Калибр", на ньому крилаті ракети "Вулкан", призначення яких великі надводні цілі).
В Чорному морі перебувають такі ракетні кораблі ЧФ РФ з крилатими ракетами "Калибр":
1. фрегат "Адмирал Эссен" (8 ракет)
2. фрегат "Адмирал Макаров" (8 ракет)
3. корвет "Вышний Волочёк" (8 ракет)
4. корвет "Ингушетия" (8 ракет)
5. корвет "Грайворон" (8 ракет)
6. пч "Ростов-на-Дону" (4 ракети) - пч - підводний човен
7. пч "Старый Оскол" (4 ракети)
8. пч "Великий Новгород" (4 ракети)
9. пч "Колпино" (4 ракети)
= Отже сумарно в залпі - 56 ракет "Калибр".
В Середземному морі застрягли із-за перекриття проток Туреччиною ще такі ракетні кораблі:
1 ракетний фрегат ("Адмирал Григорович", ЧФ),
1 ракетний корвет ("Орехово-Зуево", ЧФ),
2 ракетних пч ("Новороссийск" та "Краснодар", ЧФ),
а крім того там перебувають ще:
2 ракетних крейсери одного типу з ркр "Москва" ("Varyag", Тихоокеанський флот та "Marshal Ustinov", Північний флот ),
2 Guided Missile destroyers (за класифиікацією НАТО) - "Vice-Admiral Kulakov", Північний флот, "Admiral Tributs", Тихоокеанський флот,
1 ракетний фрегат "Admiral Kasatonov", Північний флот, останній - носій гіперзвукових ракет "Циркон".
Як мінімум 4-х з них не пропустила до Чорного моря Туреччина 28/02/2022", - розповів Клименко.