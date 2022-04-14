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Наступними цілями РФ можуть стати Краматорськ та Костянтинівка, - Міноборони Британії

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краматорськ
Президент РФ Володимир Путін продовжує проявляти інтерес до областей східної України, атакуючи там українські сили та готуючись до нового наступу.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Твітері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Виступ Путіна у вівторок підкреслив, що його інтерес до Донбасу, де Росія атакує українські сили у підготовці до нового наступу, продовжується", - зазначили у відомстві.

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Там додали, що в рамках повторюваних безсистемних обстрілів росіянами українських міст наступними цілями загарбників "з аналогічним рівнем насильства", ймовірно, стануть Краматорськ та Костянтинівка.

У розвідці зазначили, що стратегія масованих ракетно-артилерійських ударів і зусиль із зосередження сил для наступу є поверненням до "традиційної російської воєнної доктрини", яка, очевидно, потребує багато сил.

Натомість, українська оборона Маріуполя "наразі обмежує значну силу російських військ та техніки".

Наступними цілями РФ можуть стати Краматорськ та Костянтинівка, - Міноборони Британії 01

Автор: Степан Гутник

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