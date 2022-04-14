Нема кому стояти в караулі: у Хабаровському краї масово звільняються військовослужбовці, - Цимбалюк
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Військовослужбовці у Хабаровському краї масово відмовляються від участі у спецоперації та пишуть рапорти на звільнення з військової служби.
Про це пише у фейсбуці журналіст Роман Цимбалюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Військовослужбовці у Хабаровському краї масово відмовляються від участі у спецоперації та пишуть рапорти на звільнення з військової служби. У деяких військових частинах не вистачає мінімальної кількості особового складу для несення служби у добовому вбранні та караулі", - зазначив він.
Схожа ситуація, за словами Цимбалюка, і у 39 окремій мотострілецькій бригаді з Південно-Сахалінська.
Тамтешні військові "після спілкування з товаришами, які брали участь у спеціальній військовій операції із захисту Донбасу, відмовляються їхати воювати на Україну", - зазначив Цимбалюк.