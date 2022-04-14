У Міноборони не впевнені, що після 9 травня ескалація з боку Росії піде на спад: "Триває активна фаза війни - ризик зберігається по всій території України"

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр констатує, що російська армія накопичує сили для продовження ескалації в Україні, тому не прив’язує можливість повернення в Київ до певної дати, навіть якщо це "сакральна" для росіян дата 9 травня.

Про це Маляр заявила у спільному ефірі українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"У Київ ще зарано повертатися, тому що зберігається загроза ракетних ударів по всій території України. Ворог поки не полишає цілі захопити всю Україну і Київ у тому числі, і ситуація доволі складна. Тому варто ще трохи зачекати. І будемо бачити, як розвиватиметься динамічно ситуація, в тому числі й на сході.

Зрозуміло, що людям важко знаходитися далеко від своїх домівок. Я знаю, що у багатьох людей просто вже гроші закінчуються. Але якщо є можливість ще трошки почекати і не повертатися, принаймні дітей не завозити в Київ – варто це зробити", - заявила Маляр.

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На прохання прокоментувати думку, що зачекати з поверненням варто до 9 травня, Маляр не змогла підтвердити, після цієї дати повертатися буде безпечніше.

За її словами, Росія продовжує накопичувати військову силу для наступу на Україну, Київ залишається метою ворога, а загрози зберігаються для всієї країни.

Маляр погодилася, що "у ворога була амбіція пройтися 9 травня по Києву – і, мабуть, із тих планів і чуток зараз іде така інтерпретація, що до 9-го варто почекати".

"Почерк російського КДБ і російської армії полягає в тому, що вони все намагаються приурочити до якихось дат історичних. А 9 травня – це для них сакральна дата, вони всю героїзацію своєї держави будують на цій даті. День незалежності і 9 травня – це для них дві ключові дати, коли вони намагаються найбільше капостей нам зробити. Тому, можливо, це й не безпідставно.

Але зараз в активній фазі бої на сході України, завдаються ракетно-бомбові удари і по Харківській, і по Донецькій, і по Запорізькій області.

Триває активна фаза війни – і це означає, що ризик зберігається по всій території України. А зважаючи, що Київ для них був ключовою ціллю і вони цю ціль не покидають, все ж таки варто зачекати. Через певний час буде зрозуміло, куди рухається ситуація, яке співвідношення сил і що відбувається.

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Тому що станом на сьогодні російська армія накопичує максимально свої сили для того, щоб здійснювати ескалацію в подальшому.

Вони накопичують війська не тільки вздовж російсько-українського кордону, вони готуються й по території Білорусі, щоб звідти завдавати удари. Вони ведуть вже певну підготовку на території так званої невизнаної Придністровської республіки. Ці загрозі потрібно усвідомлювати", - додала Маляр.