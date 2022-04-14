Росія погрожує Балтиці ядерною зброєю через розширення НАТО
Про це пише у телеграмі заступник голови Радбезу Росії, колишній президент РФ Дмитро Медведєв, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо Швеція та Фінляндія увійдуть до НАТО, довжина сухопутних кордонів альянсу з РФ зросте більш ніж удвічі. Звичайно, ці кордони доведеться зміцнювати. Серйозно посилити угруповання сухопутних сил та ППО, розгорнути суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки. У такому разі про жоден без'ядерний статус Балтики йтися вже не зможе - баланс має бути відновлений", - написав Медведєв.
Раніше стало відомо, що Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швеція подасть заявку на вступ до НАТО до кінця червня на саміті, який пройде в Мадриді.
Також повідомлялося, що Фінляндія в найближчі тижні визначиться з питанням щодо вступу в альянс.