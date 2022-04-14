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До 40% російських контрактників відмовляються повертатися до України, - CIT. ВIДЕО

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У підрозділах російської армії, які вже воювали проти України, зростає кількість так званих відмовників. До 40% контрактників відмовляються повертатися на українську територію.

Про це заявив засновника групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в ефірі "Настоящего времени", передає Цензор.НЕТ.

"Відмовники стають більш і більш системним явищем. Вони є практично у кожному з'єднанні, яке повернули з України. За нашими оцінками, від 20 до 40% контрактників, яких повернули з території України та готують до закидання знову, відмовляються йти в бій", - зазначив він.

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При цьому він наголосив, що на сьогодні жодного відмовника в Росії не вдалося притягнути до кримінальної відповідальності.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Ревизор
    Пусть дерьмак вернет деньги украденные на асфальте. Эскадрилью самолетов купить можно будет.
  • Dust
    + 100 !

    у 14-му з кожного заходу в супермаркет пяту частину покупок клав у візок для допомоги ЗСУ та добротатам,
    а з 19-го гроші на ЗСУ розкрадені Крадівничим!

    маленька Литва, із населенням всього 2,7 млн (менше Києва) за свої купила 100 БМП Боксер по 4,5 млн за штуку та замовила ще 100 (це найкращі на сьогодні БМП у світі !!!)
    купила 18 Pzh 2000     (це найкращі на сьогодні самохідки у світі !!!)
    купила 200 легких тактичних транспортних засобів Oshkosh L-ATV 4x4 (JLTV) (найкращі легкі бронеавтомобілі у світі)

    маленька Литва купує для захисту та боротьби своїх Воїнів найкраще і дуже дороге !!!
    Україна у 2021-му мала заборгованість по зарплаті перед своїми Воінами
  • Русскоязычный
    «До 40% контрактників відмовляються повертатися в українську землю»))
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