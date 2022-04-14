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Зруйнований загарбниками стадіон у Чернігові допоможе відновити Німеччина та "Борусія" (Дортмунд)

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чернігів
Німеччина та футбольний клуб "Борусія" (Дортмунд) готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко повідомив за результатами перемовин із Клаудією Рот, міністром з питань культури і ЗМІ уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.

"Німеччина та Дортмунський клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пам’ятає свого гравця і крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка", - написав Ткаченко.

Він додав, що до переговорів про відновлення стадіону долучать мер Чернігова Владислава Атрошенко.

Дивіться: Стадіон у Чернігові розмінували після російських обстрілів. ФОТО

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Переворот Сознания
    Вестфаленштадион у Чернігові це мрія?
    НІТ, це реальність.
  • rejestrowyj bazil
    Бібліотеку- музей головне Відреставруйте. Її теж зачепило вибухом. Їй двісті років, і вона пережила обидві світові війни і громадянську, тепер треба щоб пережила орків і "велике крадівництво" Атрошенка
  • RGSMPG1
    "Динамо", "Боруссію" більше не бити - тільки нічия на нашу користь!
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