Зруйнований загарбниками стадіон у Чернігові допоможе відновити Німеччина та "Борусія" (Дортмунд)

Німеччина та футбольний клуб "Борусія" (Дортмунд) готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко повідомив за результатами перемовин із Клаудією Рот, міністром з питань культури і ЗМІ уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.

"Німеччина та Дортмунський клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пам’ятає свого гравця і крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка", - написав Ткаченко.

Він додав, що до переговорів про відновлення стадіону долучать мер Чернігова Владислава Атрошенко.

Дивіться: Стадіон у Чернігові розмінували після російських обстрілів. ФОТО