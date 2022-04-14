Зруйнований загарбниками стадіон у Чернігові допоможе відновити Німеччина та "Борусія" (Дортмунд)
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Німеччина та футбольний клуб "Борусія" (Дортмунд) готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові.
Про це міністр культури Олександр Ткаченко повідомив за результатами перемовин із Клаудією Рот, міністром з питань культури і ЗМІ уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.
"Німеччина та Дортмунський клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пам’ятає свого гравця і крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка", - написав Ткаченко.
Він додав, що до переговорів про відновлення стадіону долучать мер Чернігова Владислава Атрошенко.