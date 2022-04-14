Туреччина назвала умову введення санкцій проти Росії: мають бути затверджені на рівні ООН
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Туреччина не виключає, що в майбутньому може приєднатися до санкцій проти Росії. Але вони повинні бути затверджені на рівні Організації Об'єднаних Націй (ООН).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
Як заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, всі дії Туреччини засновані на нормах міжнародного права. За його словами, Анкара приєднається до всіх санкцій, узгоджених і затверджених на рівні ООН.
"Туреччина продовжить принципову і збалансовану політику в регіоні", - підкреслив він.
Він також додав, що на міжнародній арені відслідковуються ознаки нової холодної війни.