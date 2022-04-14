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Після влучання ракет Нептун крейсер "Москва" перекинувся і почав тонути, - ОК "Південь"

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москва,крейсер
Російський крейсер "Москва" внаслідок успішної атаки Збройних Сил України отримав суттєві пошкодження, а після пожежі перекинувся і почав тонути.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров

"В Чорноморській операційній зоні ПКР "Нептун" уражений крейсер "Москва" - флагман чорноморського флоту Росії – отримав суттєві пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути.

Якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається", - сказав він.

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Назаров повідомив, що за добу на Миколаївському та Херсонському напрямку втрати противника складають 54 вояк та 8 одиниць техніки, серед яких 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" і танк Т-72.

Збройні сили також знищили військову техніку та склад боєприпасів окупантів.

Автор: Вадим Куц

Топ коментарі

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  • Scorpman Y
    https://www.bbc.com/russian/live/news-60990573

    Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия на неделю станет называться "Украиной"
    Такое решение приняли городские власти в знак солидарности, передает испанский телеканал "Антенна-3".

    В городке живет чуть более 7 тыс. человек, он расположен недалеко от Севильи. Его флаг и до переименования совпадал с цветами украинского флага: он желто-голубой, только с городским гербом посредине.

    Основные городские улицы также в течение недели будут носить имена украинских городов: Киев, Харьков, Мариуполь, Херсон и Одесса.
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