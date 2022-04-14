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Відбувся черговий обмін полоненими, додому повертаються 22 військовослужбовці та 8 цивільних громадян України, – Верещук

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верещук
У четвер, 14 квітня, було здійснено четвертий обмін військовополоненими між Україною та РФ.

Про це повідомила віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими. Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку. Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян", - написала Верещук у телеграм-каналі.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • V 2af7597c
    Там цивільних кацапи набрали вже десятки тисяч, а завтра ще більше можуть набрати, і що, знову міняти таксистів на москальских злочинців?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а кого отдали???
    (хорошо шо наших забрали)
  • Стас Петров 5fb946e4
    Ну в нас не вистачить полонених міняти на цивільних. Вони хоч 10 тісяч хоч 100 тісяч цивільних візьмуть у заручники
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