Розвідка оприлюднила дані на російських воєнних злочинців, причетних до звірств під Києвом і в Маріуполі

Головне управління розвідки оприлюднило дані на російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу, причетного до злочинів проти України в Маріуполі та Київській області, які усвідомлено виконують накази путінського режиму щодо знищення Української держави. Йдеться про Валерія Солодчука та Олександра Дворнікова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці прес-служба ГУР МО.

"Кожен українець повинен знати їхні імена!" - наголошується в повідомленні.

Солодчук Валерій Миколайович бере безпосередню участь у відкритому воєнному вторгненні в Україну - командує підрозділами 36-ї армії, виділеними до складу угруповання військ "Схід". У період з лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці цих підрозділів причетні до воєнних злочинів проти мирного населення Київської області.

Восени 2014 р. – навесні 2015 р. керував формуванням на тимчасово окупованій території Донецької області 1 армійського корпусу 12 Командування резерву (надалі Центр територіальних військ, 8 армія) Південного ВО ЗС РФ. Командувач 1 АК.

Дані на "Солодчука Валерия Николаевича", а саме — біографія, паспорт, ІПН, адреси реєстрації можна знайти тут.

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Дворніков Олександр Володимирович з 8 квітня 2022 р. призначений командувачем угруповання російських військ, задіяних під час відкритого воєнного вторгнення в Україну 24.02.2022 р., до цього часу здійснював командування угрупуванням військ "Південь".

Підлеглі йому підрозділи збройних сил та військ національної гвардії Росії причетні до воєнних злочинів проти мирного населення Маріуполя.

Дані на "Дворникова Александра Владимировича", а саме — біографія, особисті дані (паспорт, військове посвідчення, поточна адреса реєстрації), інформація та фото членів сім'ї можна знайти тут.

"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу!" - зазначається в повідомленні.