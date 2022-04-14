Після обстрілів складів КБ "Луч" всі збірки "Нептунів" знайшли неушкодженими. Вивезли, організували доробку і зробили, - екснардепка Чорновол

Росія проводила шалену роботу щодо блокування розробки та виробництва українських ракет "Нептун".

Про це розповіла екснардепка та оператор ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що ракети "Нептун" - це дітище головного конструктора КБ "Луч" Олега Коростельова.

"В квітні 2019 року "Нептун" був повністю готовий. Пройшов всі випробування. Був прийнятий на озброєння. Проблема була тільки в тому, що він був в єдиному екземплярі і без ракет, бо всі вистріляв під час випробувань. Щоб з’явилися нові пускові і ракети потрібно було це замовлення МО і фінансування. Замовлення не було наступні два роки ВЗАГАЛІ!!!" - заначила Чорновол.

"В квітні 2019 року КБ "Луч" на випробовуваннях показало всій країні, як "Нептун" вразив морську ціль. Москалі возбуділісь ненажарт. Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений", - додала вона.

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"Уточню, що і до зміни влади у "Нептуна" були проблеми. Блокування було шалене. Проте у майданівській владі у "Нептуна" були хоч такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася... І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду: головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це було рівнозначно політичному самогубству, і дискредитація його також була наслідком роботи агентури, що блокували ракетну програму України)", - пояснила Чорновол.

"Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!! "Нептунів", які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. Публічністю стіну вдалося проламати, в кінці 2021 року проект "Нептунів" був профінансований. Однак агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ. Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет всі гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча раніше в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу. Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували. Нова пускова на Татрі, а також машини заряджання та обслуговування гарно проїхалися парадом на День Незалежності. Ракет так і не було. Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, до війни залишалося менше двох місяців. В лютому 3 ракети "Нептуна" були готові, і ще велика купа була на різних стадіях збірки", - розповіла екснардеп.

"Пашинський (той хто по суті був гірше ніж "ніхто", постійно під загрозою арешту, з ненавистю суспільства), вмовляв Коростельова поставити 3 готові ракети в Одесу на бойове чергування. Пашинський був переконаний, що Путін нападе 22 лютого. Він свого добився день-в-день: 22 лютого 3 ракети були відвантажені в Одесу і випущені, нажаль, без враження цілі (чому розкажу згодом), але навіть такий пуск перелякав москалів і зупинив висадку десанту… А далі втрутився БОГ! Адже склади КБ "Луч" в Житомирській області були розтрощенні авіа ударами. І хоча більшість ракет вже на той момент була вивезена мером Житомира Сухомлином, Пашинським - міністром нападу (таке у нього прізвисько) та йог сином Антоном… "Нептунам" не пощастило бути вивезеним першими, бо вони не були повністю готові. До них дійшла черга вже після двох авіа ударів. Ракет "Нептуна" була велика купа, але всі в різній стадії збірки. І тільки чудом, коли до них дійшла черга, всі збірки "Нептунів" чудом знайшли неушкодженими, під час розбору завалів. І повірте врятувалася велика купа… Вивезли, організували доробку і зробили", - додала Чорновол.

"З пусковими "Нептуна" теж були чудеса, вони дороблювалися в одному місті на Сході. Хлопці з ВСП їх забрали під обстрілами і провели до моря. А далі командування чекало жирну ціль. Хочу відзначити роль Залужного - у ракетноі програми України нарешті зявився найпотужніший лобіст", - констатувала вона.

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"Однак була, ще одна пригода про яку не можу не згадати. Є на КБ "Луч" останній з могікан радянського оборонпрому, який відповідав за тестування ракет і все нудив, що ракети не пройшли тестування. "Військові умови все горить, яке тестування!!!", - всі шикали на дідка. Але скрупульозний в'їдливий профі свого добився, вирушив в Одесу і….виявилося, що у всіх-всіх ракет один маленький блочок був з маленькою хибою...яка робила ракету не боєздатною. Причому ця хиба була штучного походження – не інакше, як диверсія на стадії збірки. Ось так російські агенти тримали під контролем "Нептуни". Виправити ушкодження було дрібницею. Далі протестовані, боєздатні "Нептуни" чекали "Москву". Флагман російського флоту був вражений двома ракетами!", - резюмувала Чорновол.