Енергетики повернули світло ще для 7 500 сімей у 35 містах і селах звільненої від окупантів Київщини, - ДТЕК

Аварійні бригади енергетиків 13 квітня повернули світло для 7 579 сімей у 35 населених пунктах Київської області, звільнених від російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДТЕК Ріната Ахметова.

"За минулу добу відновили електропостачання госпіталю в місті Ірпінь. Енергетики ДТЕК безперервно працюють уже 50 діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів у Київській області, які постраждали через обстріл, а також звільнених Збройними силами України від російських окупантів та розмінованих українськими військовими", - повідомили в компанії.

У Бучанському районі енергетики частково повернули світло у смт Макарів та в села: Шпитьки, Гореничі, Петрушки, Дмитрівка, Стоянка, Бузова, Мрія, Гурівщина, Святопетрівське. У Броварському районі — смт Велика Димерка та села: Перемога, Богданівка, Шевченкове, Плоське, Жердова, Семиполки, Гаєве, Русанів, Кулажинці, Підлісся, Бобрик. У Вишгородському районі частково відновили у населених пунктах: Хочева, Горностайпіль, Зорин, Дитятки, а також у місті Чорнобиль та селах Оташів та Оране у зоні відчуження.

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"Енергетики всіх операторів системи розподілу ДТЕК згуртувалися, щоб відновити все зруйноване окупантами. На Київщині допомагають відновлювати зруйновані мережі енергетики ДТЕК з Одеської, Дніпропетровської області та міста Києва", - повідомили у компанії.

Бригади енергетиків розпочинають роботу відразу після розмінування. Насамперед фахівці компанії відновлюють високовольтні мережі 110-35 кВ, що забезпечують електропостачання населених пунктів. Після цього починають відновлення розподільних мереж 10-0,4 кВ, які живлять безпосередньо житлові будинки.

Без світла залишаються мешканці 231 населеного пункту Київської області. 14 квітня енергетики ДТЕК працюють над відновленням електропостачання ще у 40 населених пунктах Броварського, Бучанського, Фастівського та Вишгородського районів.

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