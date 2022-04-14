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Бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти збили безпілотник "Орлан-10" російських окупантів. ФОТО

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Підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ зміг приземлити російський БПЛА "Орлан-10".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти збили безпілотник Орлан-10 російських окупантів 01

Під час бойового чергування морпіхи помітили БПЛА, який йшов доволі низько, як для такого типу безпілотників, але в досяжності для стрілецької зброї. Можливо закінчувалося паливо або він мав якісь інші проблеми. Морпіхи відпрацювали, після чого БПЛА впав за декілька кілометрів.

Бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти збили безпілотник Орлан-10 російських окупантів 02

Одразу до місця падіння висунулася група, яка виявила рашистів, які під прикриттям бронетранспортера намагалися забрати свій безпілотник. Наші військові обійшли ворога з флангів та дали бій.

Бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти збили безпілотник Орлан-10 російських окупантів 03

"В результаті двох свинособак поранено, одного з них важко. На жаль, їм вдалося втекти - поки що, але свою пташку вони все ж таки не забрали", - йдеться у повідомленні.

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Larysa Rowland
    В Берлине неизвестные сожгли машины участников автопробега в поддержку спецоперации России
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    501-у респект...
  • Шимус
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