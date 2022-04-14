Росія почала проводити теракти на своїй території, щоб звинуватити Україну, - РНБО

Спецслужби Росії розпочали реалізацію плану проведення терактів для нагнітання антиукраїнської істерії в РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, станом на 14 квітня на російському прикордонному пункті сталося вже декілька "терактів", у вчиненні яких керівництво РФ звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи.



Зокрема, пропагандистські ЗМІ, з посиланням на губернатора Курської області, заявили, що 13 квітня стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. В повідомленні зазначається, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території.

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Також ФСБ РФ повідомила, що 14 квітня з боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області, внаслідок обстрілу якого було пошкоджено два автомобілі, ніхто не постраждав.



Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджував про наміри ворога щодо вчинення серії терористичних актів на російському прикордонні для консолідації росіян проти українців.