"Нічого нового", - Литва прокоментувала погрози Кремля стягнути ядерну зброю в Балтику
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Калінінград вже багато років є сильно мілітаризованою зоною і знаходиться в Балтійському регіоні. У тому, що Росія погрожує, немає нічого нового", - сказала Шимоніте у відповідь на прохання журналістів прокоментувати погрозу Кремля стягнути ядерну зброю в Балтику, якщо Фінляндія і Швеція стануть членами НАТО.
Прем'єр привітала рішення Стокгольма і Гельсінкі вступити в НАТО. За її словами, безпека в регіоні є спільним завданням, і участь Фінляндії та Швеції в Альянсі дасть змогу посилити вирішення цього завдання.
Нагадаємо, напередодні колишній президент Росії Дмитро Медведєв пригрозив стягнути ядерну зброю в Балтійський регіон, якщо Фінляндія і Швеція вступлять до НАТО.