Фуентес-де-Андалусія в Іспанії тимчасово перейменували на Україну

На півдні Іспанії містечко Фуентес-де-Андалусія цього тижня називається Україною. Відповідне рішення ухвалила місцева влада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ у фейсбуці.

Як сказано в повідомленні, містечко Фуентес-де-Андалусія в Іспанії цього тижня носить ім’я "Україна". Таке рішення прийняла місцева влада цього міста з населенням 7200 людей у провінції Севілья.

Крім того, деякі з його вулиць на цей час перейменовані на Київську, Маріупольську, Харківську, Херсонську та Одеську.

Ця акція була реалізована за ініціативи мешканців містечка, які у такий спосіб вирішили продемонструвати свою солідарність з народом України на тлі російської військової агресії.

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Муніципальна влада Фуентес-де-Андалусія також ініціювала програми зі збору гуманітарної допомоги Україні та висловила готовність прийняти 25 українських громадян, які, рятуючись від війни, шукають прихисток в Іспанії.

Також у МЗС нагадують, що у 34 країнах світу стартувала кампанія Ukraine Street, яка закликає місцевих мешканців підтримати перейменування вулиць з посольствами та консульствами Росії на вулиці України.

У Празі вже прийняли рішення про перейменування вулиці, на якій знаходиться посольство РФ, на вулицю "Українських героїв", а у Вільнюсі - на вулицю "Героїв України".