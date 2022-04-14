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Зґвалтування жінок на Київщині було масовим, десятки потерпілих звертаються по допомогу, - Денісова

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насильство,згвалтування
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що є всі підстави говорити, що випадки зґвалтувань на захоплених військами РФ територіях мали масовий характер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я розповідала про 25 жінок, яких утримували у підвалі в Бучі з 14 до 24 років. Зараз дев’ять вагітні", - зазначила вона.

За словами Денісової, жінки, які зазнали сексуального насильства від ворожих солдатів, після отримання допомоги роз’їжджаються і дізнаються про вагітність уже за кордоном, де отримують прихисток як біженці.

"Ми знаємо один випадок у Польщі, де уже заборонені маніпуляції. Там це питання (аборт. - Ред.) вирішують правозахисні організації. Дуже важко жінці думати про те, що вона буде народжувати дитину від агресора, який так з нею вчинив", - додала омбудсмен.

Також, додала вона, більшість зґвалтованих жінок не хочуть про це розповідати, тому наразі відома лише частина таких злочинів. І, хоча точну кількість зґвалтувань, які сталися на даний час, назвати не можливо, Денісова стверджує, що є підстави говорити, що ці злочини є масовими.

Денісова розповіла, що частина історій надходить від постраждалих жінок, а про частину відомо від психологів, до яких телефонують жертви насильства.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • Ksenia VB
    Бачили як в Естонії дівчата підтримали наших жінок перед посольством підарашників.
  • Історик Воєнрук
    Шановні наші жінки та дівчата! Якщо ви постраждали від нелюдів-знайдіть у собі сили і надайте свідчення ! Це допоможе покарати не лише тварюк,але й весь лаптєрейх.НЕ треба соромитись,будь ласка,бо не ваша в цьому провина. Нікому з притомних людей-а їх переважна більшість, і на думку не спаде соромити вас,бо ви-наші НАЙКРАЩІ І НАЙКОХАНІШІ. Ми обов'язково помстимося!
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