Російські вертольоти обстріляли низку сіл на Харківщині: поранено двох дітей

Двоє дітей зазнали поранень унаслідок атаки російськими військовими села Олександрівка Золочівської громади Харківської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне. Харків".

Олександрівку обстрілювали із вертольотів, розповів голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

"До обіду сьогодні дуже сильно обстріляли Золочів. Є зруйновані приватні будинки, підприємства. Потім обстріляли Одноробівку, це село нашої громади практично на кордоні з РФ. Там вісім пошкоджених і чотири повністю зруйновані будинки", - повідомив голова громади.

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Потім російські війська атакували село Олександрівку.

"Після цього почали обстрілювати сусідню Олександрівку. Залетіли туди два російські вертольоти й почали гатити. Поранено двох дітей — школярі 9 і 11 років. Поранення легкі - у шию, у стегно. Відправили їх у лікарню", — розказав Коваленко.