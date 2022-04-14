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Львівські десантники звільнили від окупації декілька населених пунктів на півдні України. ФОТО

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Підрозділами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ була проведена операція щодо знищення сил армії РФ, в результаті якої звільнили від окупації декілька населених пунктів на півдні України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

Львівські десантники звільнили від окупації декілька населених пунктів на півдні України 01

Зазначається, що завчасно були проведенні необхідні заходи для виявлення та подавлення вогнем пунктів управління, вогневих засобів та інших важливих об’єктів противника. Після цього, штурмовими підрозділами була проведені наступальні дії.

Львівські десантники звільнили від окупації декілька населених пунктів на півдні України 02

"Отримавши значні втрати, російські окупанти були деморалізовані та почали відступати, залишаючи зайняті позиції. В результаті львівські десантники звільнили від окупації декілька українських населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Львівські десантники звільнили від окупації декілька населених пунктів на півдні України 03

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Львівські десантники звільнили від окупації декілька населених пунктів на півдні України 04

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Bob Fayn
    Львівські Леви
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    80-й черговий респект...
  • Чайка Київ
    ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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