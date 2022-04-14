На Рівненщині попрощалися з волонтером Михайлом Супруном, який загинув від рук російських окупантів

У селищі Квасилів на Рівненщині попрощалися з волонтером Михайлом Супруном.

Про це повідомив у Facebook Олександр Швець, інформує Цензор.НЕТ.

Його з середини березня вважали зниклим безвісти, згодом чоловіка знайшли вбитого біля села Мирча Київської області, це поблизу Гостомеля.

Як з'ясувалося, волонтер та його автомобіль були спалені рашистами. Місцеві мешканці поховали останки тіла Михайла на околиці села. Про це повідомив товариш убитого Тарас Луцюк.

У Михайла Супруна залишилося сім дітей віком від двох до 15 років та дружина Оксана. Вдова розповідає: її чоловік встиг здійснити один рейс, вивіз з міста Бородянка 14 людей, у тому числі двох немовлят, які тільки народилися.

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