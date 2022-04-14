Санкції проти Росії можуть послабити, але це не відбудеться "через голову українців", - Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав умову, за якої санкції проти Росії можуть послабити. Він підкреслив, що це не відбудеться "через голову українців".