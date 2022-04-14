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Рада визнала дії армії РФ на території України геноцидом українського народу

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бородянка,війна,обстріл,руйнування
Верховна Рада визнала дії російських окупантів на території України геноцидом українського народу.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчинені ЗС РФ дії є не просто злочином агресії, а переслідують мету системного та послідовного знищення українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток. Це потребує невідкладного визнання дій, вчинених ЗС РФ під час останньої фази збройної агресії РФ проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", - йдеться в пояснювальній записці до постанови.

Також Верховна Рада направить звернення до ООН, ПАРЄ, Європарламенту, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання дій російських військових в Україні геноцидом українського народу.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Немає жоднгого сумніву що це саме геноцид проти української незламної нації...
  • віктор федорович 31ee1569
    Русифікація, яка перетворювала українців на здеградоване російськомовне населення, є таким самим геноцидом
  • sasha kozakova
    Так він ************! В нього за пуйловські гроши 2-й тур 26 апреля. Далі буде казати що, звісно, геноцид.
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