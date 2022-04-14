Рада визнала дії армії РФ на території України геноцидом українського народу

Верховна Рада визнала дії російських окупантів на території України геноцидом українського народу.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчинені ЗС РФ дії є не просто злочином агресії, а переслідують мету системного та послідовного знищення українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток. Це потребує невідкладного визнання дій, вчинених ЗС РФ під час останньої фази збройної агресії РФ проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", - йдеться в пояснювальній записці до постанови.

Також Верховна Рада направить звернення до ООН, ПАРЄ, Європарламенту, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання дій російських військових в Україні геноцидом українського народу.

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