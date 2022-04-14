Новини

Удар по Городні на Чернігівщині був завданий з тактичного ракетного комплексу "Точка-У", - ОК "Північ". ФОТО

24 76522
Попередньо, сьогоднішній удар окупантів в районі Городні на Чернігівщині був завданий з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

Удар по Городні на Чернігівщині був завданий з тактичного ракетного комплексу Точка-У, - ОК Північ 01

"Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Чернігівщини з забороненого міжнародним правом озброєння.

Удар по Городні на Чернігівщині був завданий з тактичного ракетного комплексу Точка-У, - ОК Північ 02
Удар по Городні на Чернігівщині був завданий з тактичного ракетного комплексу Точка-У, - ОК Північ 03

Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був завданий з тактичного ракетного комплексу "Точка-У", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Городню на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Dr. Liwsy 361dd057
    Руйнувати усі шляхи в бік Московії (та Білоруссі), якими вони так просто вторглися. Сполучення з ворогом виключно через зворотній бік земної кулі.
  • растуди
    Точкою-У по сараю з дрОвами? Це сильна відповідь за "Маскву"
  • Ronald af397bdf
    сполучення з ворогом повинно бути виключено крапка.
    все вже - ненавість зашкалює....
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини