Удар по Городні на Чернігівщині був завданий з тактичного ракетного комплексу "Точка-У", - ОК "Північ". ФОТО
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Попередньо, сьогоднішній удар окупантів в районі Городні на Чернігівщині був завданий з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Чернігівщини з забороненого міжнародним правом озброєння.
Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був завданий з тактичного ракетного комплексу "Точка-У", - йдеться у повідомленні.