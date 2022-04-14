Удар по Городні на Чернігівщині був завданий з тактичного ракетного комплексу "Точка-У", - ОК "Північ". ФОТО

Попередньо, сьогоднішній удар окупантів в районі Городні на Чернігівщині був завданий з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Чернігівщини з забороненого міжнародним правом озброєння.





Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був завданий з тактичного ракетного комплексу "Точка-У", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Городню на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТО