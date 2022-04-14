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США вже запровадили основні санкції проти Росії, залишається стежити за їхнім дотриманням, - Білий дім

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сша,конгрес
Влада США вважає, що вже запровадила основну частину санкцій проти РФ, і тепер необхідно добиватися їхнього виконання.

Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що ухвалили основні санкції, а найближчими днями ми зосередимо нашу увагу на спробах уникати їх дії", - пояснив він.

За його словами, у наступні два тижні адміністрація США оголосить про заходи щодо виявлення тих, хто допомагає РФ обійти санкції, впроваджені через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України і через агресію російських військ, що шокує світ.

"Я гадаю, у найближчі один-два тижні ми оголосимо про тих, хто сприяє обходу санкцій і в Росії, і за її межами", - додав Салліван.

Також читайте: Санкції проти Росії можуть послабити, але це не відбудеться "через голову українців", - Салліван

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
    Они круче, чем «Байрактар»

    Об этом сообщает https://www.forbes.com/sites/michaelpeck/2022/04/13/ukraine-may-get-us-mq-9-reaper-strike-drones/?sh=7f5c3f205b3b Forbes .

    По данным издания, на прошлой неделе представители Украины встретились с General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США. Переговоры не могли состояться без санкции Белого дома.

    "При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных в считанные дни", - заявил изданию представитель компании.

    MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА армии США. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 метров. Максимальная продолжительность полета 24 часа.

    Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до 4 ракет класса "воздух - земля", или до 8-ми в модификации MQ-9A или 4 ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. Кроме того, дрон может оснащаться разведывательно-навигационным оборудованием, что позволяет использовать его для наведения на цель управляемых боеприпасов.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Да было бы очень полезно наладить поставки этих штучек!
  • Олександр Карін
    Можливо, саме тому у ботоксного ***** була, як писав Березовець, істерика через підбиту "Мацкву".
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