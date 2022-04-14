Російський крейсер "Москва" залишається на плаву, але сильно пошкоджений, - Пентагон
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Речник американського оборонного відомства Джон Кірбі 14 квітня заявив, що американські військові "не зовсім упевнені, що тут сталося" – нещасний випадок чи ураження українською ракетою.
"Ми оцінюємо, що корабель здатний пробиватися власним шляхом, і він це робить; ми думаємо, що він рухається до сходу. Ми думаємо, що його, ймовірно, доставлять до Севастополя на ремонт, але ми не знаємо, що саме стало причиною цього", – додав Кірбі.
Речник Пентагону сказав, що корабель з кількома іншими російськими суднами перебував приблизно за 60 миль (близько 96 кілометрів) на південь від Одеси.
Тим часом радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив 14 квітня, що судно було серйозно пошкоджене 13 квітня в результаті "некомпетентності" або успішної атаки українців.
"Протягом ночі ми зв’язалися з українцями, які сказали, що вразили корабель протикорабельними ракетами. Наразі в нас немає можливостей для незалежної перевірки, але, безумовно, те, як це розгорталося, є великим ударом для Росії. Це їхній флагман "Москва", і тепер вони змушені визнати, що він сильно пошкоджений. І їм довелося обирати між двома історіями. Одна історія – це просто некомпетентність, а інша – що вони потрапили під удар. І те й інше не є для них особливо хорошим результатом", – сказав Салліван.
Водночас Міноборони РФ стверджує, що флагман ЧФ РФ нібито "зберігає плавучість". Про причини пожежі повідомляється, що вони "встановлюються".