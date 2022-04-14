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Молдова звинуватила Росію у спробах вербувати її громадян для війни в Україні

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попеску
Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску звинуватив Російську Федерацію у спробі вербування громадян Молдови на війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, для наших сімей. Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити", - заявив міністр.

Він не повідомив подробиць, але сказав, що представники МЗС Молдови регулярно зустрічаються з послом Росії й що позиція Молдови з цього питання гранично чітка.

Також зазначається, що МЗС Росії поки що не прокоментувало цю ситуацію.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    тут не звинувачуваты кого-то надо а идти давать по морде пмровцам, пока есть такое окно возможностей. и гнать нахер это говно на расею. как они будут добираться, то уже проблемы пмровцев!!!
  • mrSmith
    А ви ще їх у сраку лизніть, може допоможе!
  • Bob Fayn
    молдавани теж напевно )(уйлу звонять,як і Макрон
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