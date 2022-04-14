Росія планувала встановити маріонетковий уряд в Україні, очолити його мали "люди у великих погонах", - Данілов

Росія планувала знищити президента Зеленського та встановити маріонетковий уряд в Україні.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, кого саме готували в РФ на посаду очільника маріонеткового уряду, він зазначив: "Скажімо так, я розумію, кого вони готували на цю посаду. І це не Медведчук і не Янукович".

Також Данілов заявив, що це не Мураєв і не Царьов.

"Єдине, що я можу сказати, що це люди в погонах. У великих погонах. Це моє припущення, що це люди у великих погонах. І на посаду прем'єр-міністра, і на посаду керівника держави", - додав секретар РНБО.

За словами Данілова, у Росії був простий і зухвалий план: перш за все, знищення президента Зеленського.

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