Влада польського міста Гданськ заявила про участь у повоєнній відбудові Маріуполя
Вона озвучила таке рішення на сесії міськради після онлайн-виступу міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польский ресурс Yavp.pl.
Під час звернення до польських колег мер Маріуполя повідомив, що в місті повністю зруйновано понад 60% інфраструктури. На кінець березня там залишалося близько 160 тисяч жителів.
Люди не мали доступу до води, електрики, газу та зв'язку. За словами Вадима Бойченка, Маріуполь нагадує Гданськ в 1945 році після війни – практично повністю зруйнований.
Мер повідомив, що постійно звертається до міжнародних партнерів з проханням допомогти організувати гуманітарні коридори, щоб мирні жителі могли покинути Маріуполь.
Він подякував полякам за надану допомогу та наголосив на важливості партнерства між Гданськом та Маріуполем.
Вадим Бойченко пообіцяв, що у відновленому Маріуполі одну з вулиць назвуть імені Гданська. У відповідь Олександра Дулькевич написала у фейсбуці, що і в Гданську знайдеться гідне місце для Маріуполя в міському просторі.