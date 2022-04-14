Українська металургія поступово відновлює роботу, - The Wall Street Journal

Українсько металургія поступово відновлює роботу, найбільші компанії перезапускають свої підприємства.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами ЗМІ, дві найбільші компанії в країні - Метінвест і Арселор Міттал - анонсували плани із запуску своїх потужностей, незважаючи на низку логістичних проблем. "Перезапуск є довгоочікуваним стимулом для української промисловості, яка сильно постраждала від російського вторгнення. Велика сталеливарна промисловість України законсервувала свою діяльність через побоювання щодо безпеки та труднощів із постачанням та експортом готової продукції".

Так, Метінвест запускає дві з чотирьох доменних печей на комбінаті Запоріжсталь, підприємства у Маріуполі та Авдіївці, згідно з коментарем компанії, "завдали збитків внаслідок бойових дій". "Поки не буде зупинено активну фазу російської військової агресії та відновлено надійні канали зв'язку із заводами, оцінити її вплив на заводи групи неможливо", - зазначили в "Метінвесті".

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АрселорМіттал Кривий Ріг цього тижня задув доменну піч №6, у планах підприємства – до 2 травня запустити домну №8, а до 10 травня – розпочати експортувати залізорудний концентрат із рудозбагачувальної фабрики.

Як пише видання, вартість гарячекатаного рулону в Європі виросла на 43% з 943,75 євро за метричну тонну 24 лютого до 1348,50 євро за тонну 11 квітня.