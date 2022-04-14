Глава МЗС Швеції каже, що остаточного рішення про вступ до НАТО ще немає

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заперечує чутки про те, що в уряді нібито вже прийняли рішення на користь членства країни у НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

У середу 13 квітня ЗМІ повідомили, що лідери соціал-демократичної партії вже прийняли рішення і прем'єрка Магдалена Андерссон поставила за ціль для країни подати заявку про членство у червні.

"Не думаю, що буде доцільно вже зараз казати, що "усе ясно" - тому що це не так", - прокоментувала Анн Лінде.

Серед партій шведського парламенту немає єдності щодо того, скільки голосів буде потрібно на підтримку подачі заявки на членство у НАТО. Поміркована партія вважає, що достатньо простої більшості, тобто більше 50% голосів. Соціал-демократи, навпаки, вважають, що ця пропозиція має набрати 75% голосів у Риксдагу.

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