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Глава МЗС Швеції каже, що остаточного рішення про вступ до НАТО ще немає

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Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заперечує чутки про те, що в уряді нібито вже прийняли рішення на користь членства країни у НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

У середу 13 квітня ЗМІ повідомили, що лідери соціал-демократичної партії вже прийняли рішення і прем'єрка Магдалена Андерссон поставила за ціль для країни подати заявку про членство у червні.

"Не думаю, що буде доцільно вже зараз казати, що "усе ясно" - тому що це не так", - прокоментувала Анн Лінде.

Серед партій шведського парламенту немає єдності щодо того, скільки голосів буде потрібно на підтримку подачі заявки на членство у НАТО. Поміркована партія вважає, що достатньо простої більшості, тобто більше 50% голосів. Соціал-демократи, навпаки, вважають, що ця пропозиція має набрати 75% голосів у Риксдагу.

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Топ коментарі

  • Olexa Pluzh
    Дивіться, дівчатка, щоб не запізднілися...
  • Саша Пончик
    Пока будете жевать сопли станете шведской народной республикой.
  • Gar
    Блин, сейчас такой момент, что рашка сильно занята. Почему вы тормозите? Если сейчас шведы и фины быстро вступят в НАТО, пока Украина будет успешно сопротивляться, поддержка ***** опустится ниже плинтуса! Это будет такой удар по параше, который сопоставим с уроном, который нанесет Украина в боях, расплачиваясь кровью. Вы это можете сделать легко и бесплатно. Что тут думать?
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