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Територію Сумської області сьогодні обстріляли з території Росії, - Живицький

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війна
Російські окупанти обстріляли деякі прикордонні населені пункти у Сумській області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Декілька годин тому відбулися обстріли деяких прикордонних населених пунктів Сумської області з артилерії чи з мінометів. Були скинуті 120-мм міни. Є пошкоджені приватні будинки. За останні днів 10 це перша серйозна провокація за останні дні. Вони зі своєї території обстріляли наші населені пункти", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли селище Велика Писарівка на Сумщині, - Живицький. ФОТО

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    перевіряють українці терпили чи ні. Якщо не відповідати, то прикордоння стане виженою землею на відстані куди зможе добити раше-арта.
  • Олександр Карін
    Може і нам вже час ********* по орках через кордон? Вони там все одно вже своїм ватоцефалам феєрверки влаштовують, звинувачуючи ЗСУ.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    За останні днів 10 це перша серйозна провокація за останні дні Джерело:
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