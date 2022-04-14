Територію Сумської області сьогодні обстріляли з території Росії, - Живицький
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Російські окупанти обстріляли деякі прикордонні населені пункти у Сумській області.
Про це в ефірі телемарафону повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Декілька годин тому відбулися обстріли деяких прикордонних населених пунктів Сумської області з артилерії чи з мінометів. Були скинуті 120-мм міни. Є пошкоджені приватні будинки. За останні днів 10 це перша серйозна провокація за останні дні. Вони зі своєї території обстріляли наші населені пункти", - зазначив він.