Територію Сумської області сьогодні обстріляли з території Росії, - Живицький

Російські окупанти обстріляли деякі прикордонні населені пункти у Сумській області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Декілька годин тому відбулися обстріли деяких прикордонних населених пунктів Сумської області з артилерії чи з мінометів. Були скинуті 120-мм міни. Є пошкоджені приватні будинки. За останні днів 10 це перша серйозна провокація за останні дні. Вони зі своєї території обстріляли наші населені пункти", - зазначив він.

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