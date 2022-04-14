Американська фірма General Atomics готова швидко передати Україні важкі ударні безпілотники

Україна веде переговори щодо закупівлі важких ударних безпілотників від General Atomics, які можуть змінити баланс у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мілітарний з посиланням на заяву представників General Atomics виданню Forbes.

Минулого тижня українські офіційні особи зустрілися у Вашингтоні з представниками General Atomics, каліфорнійським виробником військових безпілотників, зокрема MQ-9 Reaper.

Хоча уряд США мав схвалити будь-який продаж, малоймовірно, що такі переговори між Україною та американським оборонним підрядником відбулися б без зеленого світла з боку США.

"Зараз у нас є літаки, готові до негайної передачі", – заявив виданню представник General Atomics К. Марк Брінклі. "За підтримки уряду США ці літаки можуть опинитися в руках українських військових льотчиків за лічені дні".

Модель БПЛА

General Atomics вже має досвід швидкої доставки MQ-9 в інші країни.

"У минулому ми працювали з урядом США над відправкою MQ-9 Reapers до країни-партнера менш ніж за 30 днів", – сказав Брінклі. "Логістичний слід може бути мінімальним, а також набагато меншим, ніж те, що люди пов’язують із логістичним слідом американського БПЛА".

Хоча General Atomics не згадала конкретні моделі, які вона могла б продавати, найімовірнішим кандидатом був би Reaper, який поряд із більш раннім MQ-1 Predator був основою операцій американських військових безпілотників понад 20 років.

MQ-9 може радикально змінити хід війни, де безпілотники стали одним із найруйнівніших видів зброї України проти Росії. У MQ-9 буде достатньо дальності, щоб завдати удару вглиб Росії.

General Atomics стверджує, що Україна виграла б від досконаліших американських безпілотників. "Вони б значно розширили можливості розвідки всіх Збройних Сил і забезпечили б дуже смертоносні ударні можливості, які не можуть бути забезпечені меншими бойовими БПЛА", — сказав Брінклі.

Однак є перешкоди для будь-якої покупки українськими MQ-9. Найбільш очевидним є навчання та ознайомлення: українські військові звикли експлуатувати російську (фактично радянську) техніку, а не західні розробки, а ПС США вимагають річної підготовки пілотів БПЛА.

Проте General Atomics упевнена, що зможе швидко навчити українські екіпажі. "Військові пілоти, вже знайомі з роботою БПЛА, можуть бути навчені швидко керувати нашим літаком", – сказав Брінклі.