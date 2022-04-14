РФ повідомляє про "обстріл" села у Бєлгородській області з боку України

У Росії заявили про обстріл нібито Україною села Журавлівка Бєлгородської області.

Про це у Telegram повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

"Був обстріл із боку України нашого села Журавлівка. Є ушкодження житлових будинків, соціальних об'єктів. Інформації про жертв та постраждалих немає. У цьому селі вже було оголошено режим НС, і людей вивезено за його межі. Докладніша інформація буде після детального обстеження території, - йдеться в повідомленні.

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