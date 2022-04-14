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Зеленський розкритикував країни, які продовжують купувати російську нафту: "Заробляють на чужій крові"

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зеленський
Президент України Володимир Зеленський звинуватив європейські країни, які продовжують купувати російську нафту, у тому, що вони "заробляють на чужій крові".

Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

В цьому контексті Зеленський згадав Німеччину та Угорщину, звинувативши їх у блокуванні зусиль щодо ембарго на продаж енергоносіїв, від яких Росія цього року може отримати до 326 мільярдів доларів.

"Деякі з наших друзів і партнерів розуміють, що зараз інший час, що це більше не питання бізнесу і грошей", - зазначив він та додав, що "це питання виживання".

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Юрий Бойко 6bf70126
    ЗенеЛох, як так "свати" поживають?
  • SANDY
    а бородата бабуся хіба не заробляє.... в перший день війни каломойша через суд віджав будівлю Привата в Дніпрі..... про це мародерство зейло чомусь мовчить
  • Viktor Orenich 534fb24a
    Так Кременчуцький НПЗ теж купував російську нафту, поки не розбомбили. Чи я помиляюсь,
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