Зеленський розкритикував країни, які продовжують купувати російську нафту: "Заробляють на чужій крові"

Президент України Володимир Зеленський звинуватив європейські країни, які продовжують купувати російську нафту, у тому, що вони "заробляють на чужій крові".

Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

В цьому контексті Зеленський згадав Німеччину та Угорщину, звинувативши їх у блокуванні зусиль щодо ембарго на продаж енергоносіїв, від яких Росія цього року може отримати до 326 мільярдів доларів.

"Деякі з наших друзів і партнерів розуміють, що зараз інший час, що це більше не питання бізнесу і грошей", - зазначив він та додав, що "це питання виживання".

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