Росія планує провести приховану мобілізацію на національному рівні через критичну ситуацію із комплектуванням своїх підрозділів, - Генштаб

Російське керівництво у зв'язку з критичною ситуацією із комплектуванням своїх підрозділів планує провести мобілізацію на національному рівні, яка з метою приховування інформації проводитиметься паралельно з плановим закликом на військову службу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"У зв'язку з критичною ситуацією з комплектуванням особовим складом бойових підрозділів, командування збройних сил російської федерації планує розпочати новий процес мобілізації на національному рівні. За задумом, мобілізація з метою її приховування буде проводитися паралельно з плановим призовом на військову службу", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що для ведення бойових дій на території України окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил Російської Федерації.

Для забезпечення підрозділів озброєнням та військовою технікою здійснюються заходи щодо їх зняття з тривалого зберігання на базах і складах.

Водночас командуванню російської армії не вдається виконати плани щодо мобілізації людського ресурсу в північно-кавказькому регіоні для участі у війні проти України. "Основна причина – небажання населення зазначеного регіону брати участь у бойових діях", - зазначили в Генштабі.

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