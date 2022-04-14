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Росія планує провести приховану мобілізацію на національному рівні через критичну ситуацію із комплектуванням своїх підрозділів, - Генштаб

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крим,мобілізація
Російське керівництво у зв'язку з критичною ситуацією із комплектуванням своїх підрозділів планує провести мобілізацію на національному рівні, яка з метою приховування інформації проводитиметься паралельно з плановим закликом на військову службу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"У зв'язку з критичною ситуацією з комплектуванням особовим складом бойових підрозділів, командування збройних сил російської федерації планує розпочати новий процес мобілізації на національному рівні. За задумом, мобілізація з метою її приховування буде проводитися паралельно з плановим призовом на військову службу", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що для ведення бойових дій на території України окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил Російської Федерації.

Для забезпечення підрозділів озброєнням та військовою технікою здійснюються заходи щодо їх зняття з тривалого зберігання на базах і складах.

Водночас командуванню російської армії не вдається виконати плани щодо мобілізації людського ресурсу в північно-кавказькому регіоні для участі у війні проти України. "Основна причина – небажання населення зазначеного регіону брати участь у бойових діях", - зазначили в Генштабі.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Родичка товариша працює кухаркою у Севастопольському порту. Там неймовірна паніка. Більше 250 загиблих, поранені, безвісти пропавших. При спробі гасити пожежу на палаючому крейсері Москва загорілося ще одне судно. Вирішено крейсер затопити.
    Із Москви вже п'ятий літак прибув з посадовцями.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Мобильный крематорий
    Знаете, почему мобилизация скрытая? Потому что хрюсия это одна большая потемкинская выгребная яма с декорациями. У нас короны нет, поэтому самоизоляция, а не карантин. У нас войны нет, поэтому сбор "добровольцев", а не всеобщая могилизация.
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