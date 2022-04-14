Війська РФ повністю заходять в Олешки на Херсонщині, на мерії вивісили триколор, - мер
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Місто Олешки на Херсонщині потрапило в окупацію військами РФ.
Про це повідомив мер Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ.
"Знаємо, що в нас на адміністрації висить російський прапор. Зараз вони повністю заходять у місто, на жаль. Сьогодні у нас піднялось питання патрулювання велиць. Патрулі наші не працюватимуть. Зараз росіяни самі патрулюватимуть вулиці.
Комунальні служби поки що працюватимуть", - зазначив він.