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Війська РФ повністю заходять в Олешки на Херсонщині, на мерії вивісили триколор, - мер

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олешки
Місто Олешки на Херсонщині потрапило в окупацію військами РФ.

Про це повідомив мер Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Знаємо, що в нас на адміністрації висить російський прапор. Зараз вони повністю заходять у місто, на жаль. Сьогодні у нас піднялось питання патрулювання велиць. Патрулі наші не працюватимуть. Зараз росіяни самі патрулюватимуть вулиці.

Комунальні служби поки що працюватимуть", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські війська зайшли в Олешки на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Vasilcovich
    Ти хоч карту глянь, зрада
  • Ustym Karmaliuk
    по суті воно і було на окупованій території, воно за Херсоном в сторону Криму. Просто окупанти не завжди заходять. Наприклад, на острові в самому Херсоні, і досі ще окупантів не було.
  • MAKAROV ddf66d11
    Так а зачем мэр это сюда пишет. Пиши губернатору область? главе СБУ по областе которые сдриснули в первый день войны, а до этого не организовали ни тероборону ни оборону области ничерта.
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