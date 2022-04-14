У держави є інструменти для того, щоб якомога швидше відшкодувати ПДВ підприємцям, які поновлюють виробництво, — економіст

Відшкодувати ПДВ та забезпечити підприємства оборотними коштами зараз надзвичайно важливо, адже відновлення виробництва наразі — це не тільки збережені робочі місця, але й податки, які надходять до державного бюджету.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук, інформує Цензор.НЕТ.

"Тим підприємствам у промисловості або ж у аграрному секторі, які мають накопичений невішкодований ПДВ, держава повинна відшкодувати ПДВ у повному обсязі. Це надзвичайно важливо — не тільки з точки зору робочих місць, але й податків, які вони сплачують", - наголосив економіст.

Він зазначив, що наразі у держави є всі інструменти, які необхідні для відновлення роботи української економіки.

"Наприклад, Національний банк може викупити у уряду облігації державної внутрішьої позики, і за рахунок цього може відбутися відшкодування ПДВ тим підприємцям, які зобов"язуються відновити виробничу діяльність", - підкреслив він.

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Нагадаємо, раніше підприємства-члени Європейської бізнес асоціації звернулися з листом до міністра фінансів Марченка з проханням розблокувати відшкодування ПДВ. Як сказано у листі, експортні галузі не можуть відновити виробництво через брак коштів, що виник у зв’язку з зупинкою відшкодування ПДВ.

Як пояснили у ЕВА, якщо проблему не буде вирішено найближчим часом, підприємства будуть змушені скоротити виробництво, що призведе до скорочень персоналу, зниження податкових відрахувань та валютної виручки.