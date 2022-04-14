Кожної години знищується до 2 окупантів, - звернення Азова на 50-й день війни. ВIДЕО
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Заступник командира полку Азов Святослав Паламар, друг Калина, виступив із зверненням на 50-й день оборони Маріуполя.
Як інформує Цензор.НЕТ звернення оприлюднено у офіційному твіттері Азову.
‼️Звернення від заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара, друга Калини, з Маріуполя (1 частина)👇🏼 pic.twitter.com/MRF4Tru7i7— АЗОВ (@Polk_Azov) April 14, 2022
👆🏼Звернення від заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара, друга Калини, з Маріуполя (2 частина) pic.twitter.com/jAvY7nC6IW— АЗОВ (@Polk_Azov) April 14, 2022