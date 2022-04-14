Новини

Кожної години знищується до 2 окупантів, - звернення Азова на 50-й день війни. ВIДЕО

16 61126
Заступник командира полку Азов Святослав Паламар, друг Калина, виступив із зверненням на 50-й день оборони Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ звернення оприлюднено у офіційному твіттері Азову. 

‼️Звернення від заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара, друга Калини, з Маріуполя (1 частина)👇🏼 pic.twitter.com/MRF4Tru7i7

— АЗОВ (@Polk_Azov) April 14, 2022

👆🏼Звернення від заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара, друга Калини, з Маріуполя (2 частина) pic.twitter.com/jAvY7nC6IW

— АЗОВ (@Polk_Azov) April 14, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командири "Азову" та морпіхів в Маріуполі записали спільне звернення: "Наш моральний дух сильний, ми знаємо, що робимо і для чого ми тут". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Да парни Герои Украины даже не представляю как вы держитесь.
  • Alex Sav 8157c114
    Азов- це наші українські вельми поважні ВІДВАЖНІ і хоробрі самураї!!
    Азов- це звучить ГОРДО!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Таких не здолати,не перемогти.Хай Господь вас береже,ви справжні та найкращі воїни...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини