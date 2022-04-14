Якщо російська армія зменшиться, то це непогано, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не став відповідати на запитання щодо причин пожеж на флагмані Чорноморського флоту "Москва" та нафтобази у Бєлгороді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC.

"Те, що відбувається в армії Російської Федерації, яка напала на нас, яка є окупантом, яка блокує, до речі, Чорне море, - мені, чесно кажучи, все одно. Якщо вона зменшиться, то це непогано", - сказав він.

Говорячи про допомогу партнерів, Зеленський зазначив: "Вони намагаються нам допомогти та допомагають. Але все ж нам потрібно швидше і більше. Чи цього достатньо? Ми вважаємо, що ні. Пріоритет – отримувати швидше, отримувати зараз, бо ми воюємо зараз. І як довго триватиме війна, залежить і від того, наскільки швидко ми отримаємо все це озброєння та обладнання".

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